COMACCHIO: Rapina in tabaccheria. E’ caccia al ladro

Alle ore 19.00 circa di ieri, a Comacchio (FE) in località Lido delle Nazioni, la proprietaria di una tabaccheria ha segnalato sul numero di emergenza 112 di aver subito una rapina da parte di un giovane travisato da mascherina e cappellino di colore nero ed armato di coltello.

Immediatamente, la Centrale Operativa della locale Compagnia ha inviato sul posto i Carabinieri del N.O.R.M., diramando a tutte le altre pattuglie presenti sul territorio le ricerche dell’autore che si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce.

Da un primo sopralluogo sarebbero stati asportati l’incasso giornaliero di circa 300,00 Euro e decine di “Gratta e Vinci” per un valore che si aggira sui 1.000,00 Euro.

I primi accertamenti volti all’identificazione dell’autore hanno dato esito negativo ma è in corso una mirata attività investigativa a cura dall’Arma di Comacchio.

