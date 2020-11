DIEGO CONTRI: “l progetto Toselli è fallito”

Visite: 430

Dai banchi nella minoranza un coro praticamente unanime fa notare come Il progetto Toselli sia fallito, oggi lo certifica il disgregarsi del gruppo Cento civica idea in comune , che passa da 15 a 12 consiglieri perdendo la maggioranza assoluta, e anche il rimpasto delle deleghe avvenuto con lo scopo di sedare la rivolta interna. Oltre ai due consiglieri che si sono sfilati dal discorso civico e hanno rivendicato la loro fede di estrema destra è di sabato la notizia che il Consigliere Cacciari abbandona la nave, ormai da anni alla deriva, capendo che dopo 5 anni non arriverà da nessuna parte se non a portare vantaggi al Sindaco. Infatti si intuisce dalla dichiarazione dello stesso Cacciari la delusione di aver sposato un progetto che si è dimostrato solo pieno di promesse e di pochissima sostanza. Toselli sta cercando di tenere in vita il suo gruppo promettendo incarichi a tutti cercando di far leva sull’ego dei singoli, fortunatamente per lui trovando terreno molto fertile. Cento ne esce ancora più impoverita, visto che tranne pochi singoli casi la maggior parte degli incarichi vengono dati solo con l’unico scopo di evitare ulteriori fughe che sancirebbe la fine anzitempo di questa amministrazione

