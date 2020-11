La pagella d’oro” 2020, 48° edizione. Cerimonia online.

Come già aveva fatto in occasione della cerimonia di premiazione del Premio Letteratura Ragazzi lo scorso Giugno, portando sulla rete le premiazioni degli autori vincitori arrivando ad un pubblico molto più ampio e internazionale, oggi la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, rilancia anche la Pagella d’Oro.“Non potevamo fermarci difronte alla pandemia a Giugno durante il Premio Letteratura, figurarsi con la Pagella d’Oro – dichiara la Presidente Raffaella Cavicchi – abbiamo il dovere di dare segnali di positivi e di speranza alle migliaia di ragazzi delle scuole superiori che sono costretti a rinunciare alla scuola in presenza. Questa pagella arriva in un momento critico della loro vita, ci auguriamo che possa rappresentare una ventata di ottimismo per loro e per le loro famiglie.”E’ dunque una Fondazione completamente social quella centese, che non si è fatta fermare nemmeno dal COVID e che non ha fermato la storica “Pagelle d’Oro” che giunge quest’anno alla 48° edizione.“Abbiamo pensato a lungo cosa e come farlo, alla fine abbiamo scelto di fare una cerimonia a distanza ma senza rinunciare al consueto Testimonial, anzi, la cerimonia online ci ha permesso di avere un super ospite che altrimenti non avremmo nemmeno potuto pensare di invitarlo. Ringrazio sentitamente il prof. Guido Silvestri, che ha accettato fin da subito il nostro invito, siamo davvero molto orgogliosi, e ci auguriamo che in tanti vorranno seguirlo in diretta”, chiude la Cavicchi. Guido Silvestri, patologo, immunologo, virologo, divulgatore scientifico professore all’Emory University di Atlanta è uno dei volti noti di questa pandemia, chiamato spesso quale ospite in trasmissioni televisive. Durante la diretta che sarà trasmessa sulla pagina fb della Fondazione, saranno letti, uno ad uno, tutti i nominativi dei 136 vincitori. Non potendo stringere loro la mano e consegnare il diploma, la Fondazione ha chiesto ai ragazzi di scattare un selfie tenendo in mano il diploma che sarà spedito loro a casa, e postare la foto condividendo la pagina fb della Fondazione.L’idea è quella di creare insieme l’album online, della Pagella d’Oro 2020.