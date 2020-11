Corporeno, guasto al riscaldamento: l’ala nord della scuola rimarrà chiusa per lavori dal 28 novembre fino a martedì 1 dicembre compreso

Visite: 409





Scuola di Corporeno: l’ala nord dell’istituto da sabato 28 novembre fino a martedì primo dicembre compreso sarà chiusa per consentire una serie di lavori termoidraulici necessari per far ritornare a funzionare adeguatamente l’impianto di riscaldamento.

La decisione è arrivata dopo un tavolo di confronto tenuto fra l’amministrazione comunale i tecnici e i titolari dell’immobile che ospita la scuola.

I lavori sono necessari per ripristinare il buon funzionamento dell’impianto che già la settimana scorsa aveva creato alcuni disagi ad insegnanti e bambini. Per questo il Comune, d’urgenza, attraverso un coordinamento dell’ufficio tecnico già lo scorso weekend ha disposto dei lavori che però hanno ripristinato il caldo in classe solo temporaneamente, Dopo la recente riunione con i tecnici e la proprietà è stato deciso invece di effettuare nuovi lavori che ripristineranno il funzionamento regolare dell’impianto. A tutte le famiglie degli alunni che non potranno andare a scuola, per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori, il sindaco ha inviato una lettera per informarle della chiusura.