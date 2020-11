“Coronavirus – capire l’emergenza”, nuovo format web a cura dell’Azienda USL di Ferrara

Visite: 55

prenderà il via martedì 1 dicembre alle ore 18 un nuovo appuntamento per i cittadini del territorio “Coronavirus – capire l’emergenza”. E’ il nuovo format web a cura dell’Azienda USL di Ferrara: obiettivo informare il territorio sull’emergenza sanitaria in atto, sui servizi messi in campo, sulle criticità.

In questo momento di particolare tensione e difficoltà, il bisogno di una informazione chiara, puntuale e trasparente, sulla gestione dell’emergenza sanitaria a livello locale è fondamentale.

La cittadinanza riceve quotidianamente un flusso indistinto di notizie, spesso tra loro discordanti, che generano confusione e lasciano spazi aperti a dubbi, fake news, malcontenti.

L’appuntamento informativo settimanale, consentirà all’Azienda USL di Ferrara di spiegare ai cittadini l’andamento del contagio sul territorio, le criticità, i comportamenti da adottare e il perché adottarli, le misure messe in campo a sostegno delle categorie più fragili, le azioni volte a garantire il proseguimento delle prestazioni sanitarie ordinarie.

Nella prima puntata, oltre a fare il punto sulla gestione dell’emergenza in provincia di Ferrara con la Direttrice Generale Azienda USL, Monica Calamai, si parlerà di “Contact tracing” (tracciamento) con Annalisa Califano, Medico Igienista Sanità Pubblica Azienda USL.

Per ogni puntata, per un totale di 10 appuntamenti, verranno invitati due professionisti della sanità locale, ma parteciperanno anche direttori e giornalisti delle testate locali che potranno intervenire e rivolgere domande agli ospiti.

Il format fungerà dunque anche da appuntamento settimanale con la stampa locale, che avrà uno strumento in più per approfondire l’andamento dell’epidemia sul territorio e di conseguenza informare la cittadinanza.

Il format, della durata di 40minuti circa, verrà trasmesso, ogni martedì alle ore 18.00, in streaming sui seguenti canali social:

Facebook: Azienda USL di Ferrara, Comune di Ferrara, Codigoro e Cento, Ferrara Focus, Ferrarafamiglie.

You Tube: AUSL Ferrara