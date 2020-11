BOSCO MESOLA: Viene rapinato del borsello in auto, indagano i Carabinieri di Comacchio

Visite: 204





Ieri sera, verso le 19.30, C.R. sessantatreenne commerciante del luogo, chiamava l’utenza di emergenza 112, riferendo di aver subito una rapina in Piazza Vittorio Veneto di Bosco di Mesola. In particolare un uomo, col volto coperto da mascherina, dopo essere sceso dalla propria auto si avvicinava al C.R., che si trovava alla guida della sua vettura, momentaneamente fermo in piazza, aperto repentinamente lo sportello del guidatore gli sferrava un pugno al volto, sottraendogli contemporaneamente un borsello, per poi allontanarsi immediatamente. Il criminale raggiungeva l’automezzo da cui era sceso, una utilitaria grigia, alla cui guida vi era un complice e si dileguavano velocemente. Alla vittima non restava che denunciare il fatto. Nel borsello asportato dall’ignoto malfattore, vi erano gli incassi della giornata del commerciante (circa 3.000 euro). I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Comacchio (FE) hanno avviato immediate indagini al fine di identificare i due rapinatori.