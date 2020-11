ARGENTA: si schianta con l’auto e muore un 22enne

Visite: 599

Di Giuliano Monari – Tragico pomeriggio ad Argenta, in provincia di Ferrara, quando attorno alle 14,30, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un 22enne è uscito di strada, da solo, ed è andato a schiantarsi contro un platano perdendo la vita. Si tratta di Gevis Muhaj, di origini albanesi , residente a San Biagio, in Via Patuzza. L’incidente, che non ha visto coinvolti altri veicoli, è avvenuto alle porte di Argenta in via Matteotti. Sul posto il 118 che non ha potuto nulla, il giovane è morto praticamente sul colpo. Indagano i carabinieri per fare luce sule cause del tragico schianto.