PER AVERE I PASSAPORTI NON SERVE PIU’ VIAGGIARE. LI PORTERA’ LA POLIZIA

Nella giornata odierna presso la sede della Questura di Ferrara, alla presenza del Questore Cesare Capocasa, del Dirigente la Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza Antonello Maiorano, del Sindaco del Comune di Cento (FE), Fabrizio TOSELLI e del Comandante la Polizia Municipale Fabrizio Balderi, è stata stipulata un’Intesa per l’apertura di uno sportello dell’Ufficio Passaporti presso quel Comune per la ricezione delle istanze di rilascio del documento.

L’Intesa prevede, in via sperimentale e provvisoria, dal 22 dicembre 2020 sino al 31.12.2021, i seguenti servizi:

L’apertura di uno sportello di front office al piano terra della sede della Polizia Locale sita in Cento (FE), Viale Jolanda, 15 – 17; tel. 0516843190.

L’acquisizione delle relative istanze riguardanti i residenti dei Comuni di Cento e Terre del Reno, previa prenotazione dell’ appuntamento sull’agenda Passaporti on line della Polizia di Stato https://www.passaportoonline.poliziadistato.it, nella fascia oraria compresa tra le ore 09.30 e le ore 12.40 nelle giornate del secondo e quarto martedì di ogni mese(20 appuntamenti al max ogni martedì), e il decentramento del servizio di consegna dei passaporti.

Il servizio è reso presso gli Uffici sopra indicati messi a disposizione del Sindaco di Cento appositamente attrezzati con sistemi di sicurezza idonei alla prevenzione del possibile contagio Covid-19.

La Questura di Ferrara sovrintende al corretto funzionamento del servizio, svolgendo i compiti di competenza esclusiva (acquisizione delle impronte, ricezione documentazione cartacea e valori in bollo, rilascio ricevute), abilitando il personale del Comune per l’eventuale mansione della prenotazione on line per i cittadini che non sono in grado di interagire attivamente con la piattaforma digitale.

Il personale impiegato in tale servizio sarà tenuto all’osservanza delle norme poste a tutela della privacy previste dal D. L.vo 196/2003 e successive modifiche, nonché delle disposizioni interne dettate dal supervisore del sistema.

Il Questore Capocasa:

“ L’iniziativa ha lo scopo di fornire un servizio di “ prossimità ” per rispondere alle esigenze dei cittadini e migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle procedure di rilascio del passaporti.

Si realizza una forte proiezione sul territorio nazionale per un’attività come la Polizia amministrativa, intercettando i bisogni di comunità più periferiche che con questa Intesa possono risparmiare sui tempi e i costi connessi alla necessità di spostarsi per accedere al servizio, ovviando ai comprensibili disagi. L’Autorità si esercita servendo”.