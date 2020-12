CENTO: Grave lutto nell’Arma dei Carabinieri – è morto all’età di 55 anni Luca Rigato, Appuntato Scelto Qualifica Speciale in servizio a Cento

Visite: 4726

Grave lutto nell’Arma dei Carabinieri: è morto all’età di 55 anni Luca Rigato, Appuntato Scelto Qualifica Speciale in servizio a Cento. Si è spento la notte scorsa nel reparto di Rianimazione dell’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara dove era ricoverato per infezione da Coronavirus. Era marito e padre esemplare di due ragazzi che oggi ne piangono la perdita. La vita di un Carabiniere è un tessuto le cui trame si intrecciano con le vite dei cittadini, nella buona e nella cattiva sorte. L’Appuntato Rigato, addetto alla Stazione di Cento, la sua vita l’ha trascorsa dedicandola al servizio del suo Paese e alla sicurezza della comunità in cui operava con totale dedizione. Sempre disponibile con chiunque – dicono di lui i colleghi ed i superiori diretti – era colui che dispensava e forniva soluzioni anche alle situazioni più complesse col buon senso del padre di famiglia, virtu’ militare d’altri tempi che pochi hanno avuto in dono e saputo coltivare e trasmettere sino alla fine.

Originario della provincia di Padova si è arruolato nell’Arma nel 1984 prestando servizio, dopo il periodo di formazione, presso il Comando Legione di Padova, le Stazione di Adria (RO) e di Argenta (FE) sino ad arrivare a Cento nel 1990, dove è rimasto ed ha costruito la sua amatissima famiglia.

Tutta l’Arma dei Carabinieri cinge con il più intenso degli abbracci la sua famiglia e piange con dolore ed orgoglio un suo figlio che se ne va.

Numerose sono già state le espressioni di cordoglio, prime fra tutte del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale di C.A. Givanni Nistri, del Prefetto della provincia di Ferrara Michele Campanaro, del Sindaco di Cento Fabrizio Toselli, dell’Assessore alla Sicurezza del Comune di Cento Generale dei Carabinieri Antonio Labianco, e del Comandante della Polizia Locale di Cento Fabrizio Balderi.

La Redazione di areacentese.com si unisce in un abbraccio forte e sentito al dolore della famiglia del militare, alla quale porgiamo le più sentite condoglianze. “Ho conosciuto personalmente l’Appuntato Luca Rigato – scrive il Direttore Giuliano Monari – col quale ho sempre avuto un rapporto di stima e fiducia reciproca. Nello svolgimento del lavoro giornalistico – prosegue il Direttore – ho avuto modo di apprezzare le doti umane di Luca Rigato, sempre disponibile e professionale. Quando muore un Carabiniere soffre tutta la comunità nella quale il militare è chiamato ad operare. Tutti noi perdiamo qualcosa, ma resterà per sempre la consapevolezza di aver condiviso parte della nostra vita professionale con un militare di grande cuore e dedizione”.

Le esequie si terranno venerdì 4 dicembre p.v., alle ore 10:30, nella Chiesa di San Nicola del Comune di Ponte San Nicolò (PD).

