CENTO: Incidente auto-bici, un ferito

In data odierna verso le ore 14.45 operatori del nucleo controllo territorio della Polizia Locale di Cento sono intervenuti in via Ferrarese dove, all’altezza del parcheggio Interspar per la rilevazione di un sinistro stradale. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la conducente dell’autovettura Y10, proveniente dal parcheggio del supermercato, nell’immettersi sulla via Ferrarese entrava in collisione con R.A., cittadino pakistano, che a bordo del proprio velocipede le proveniva dalla sua destra circolando contro il senso di marcia. Il ciclista veniva medicato dal personale dell’autolettiga intervenuta sul posto e trasportato all’Ospedale di Cento apparentemente non in gravi condizioni. Sul posto anche un’altra pattuglia della Polizia Locale in ausilio per gestire il traffico della via Ferrarese.