CENTO: PD “ecco il resoconto del Consiglio Comunale”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente dal Gruppo Consiliare PD di Cento -

"TOSELLI USA IL COVID PER PAGARSI

LA CAMPAGNA ELETTORALE

1,5 milioni di debiti futuri spesi oggi a pronta cassa

Il surreale progetto di una casa rifugio SOLO per

donne minori (con animali) vittime di violenza

Nato il gruppo di Fratelli d’Italia. Cacciari è ufficialmente all’opposizione.

IMBARAZZANTE SILENZIO SUL “CASO FIOCCHI”

Si continua questa sera …

Nella prima parte del Consiglio Comunale del 30 novembre, che proseguirà questa sera, si è toccato

uno dei punti più bassi della storia di questa amministrazione che da civica “dichiarata” (o

sedicente) si è rivelata formalmente di centro-destra.

La sensazione, purtroppo, è che questi ultimi mesi di legislatura saranno caratterizzati dalla costante

frenesia e che i danni prodotti da questo tentativo di rimediare all'inerzia della resto del mandato

lascerà sul campo persino più conseguenze negative di quante non abbia prodotto la totale

inconcludenza di questi quattro anni e 8 mesi.

Due le cose che hanno letteralmente fatto saltare sulla sedia i consiglieri del Gruppo consiliare

del PD:

La prima è un'operazione eticamente inaccettabile. La Giunta Toselli nell'aprile scorso aveva

chiesto all'assemblea di poter slittare in avanti un milione e mezzo di euro di rate di mutui

preesistenti per poter gestire la liquidità derivante per avere risorse pronte e disponibili da impiegare

nella gestione della pandemia.

Oggi si apprende che quelle risorse sono state per la gran parte non spese perché molti dei

progetti fatti allora (e sbandierati come innovativi e di grande impatto nel sostegno ai consumi

e alle fasce deboli della popolazione) poi non si sono tradotti in veri e propri provvedimenti.

Si apprende anche che il Governo nazionale ha ristorato i disavanzi da mancato gettito che erano

previsti quale Conseguenza della pandemia.

E allora?

Allora la Giunta si è lanciata, col sostegno della sua sbrindellata maggioranza, in un'operazione dal

dubbio profilo di legittimità: ha deciso di utilizzare e destinare questo nuovo avanzo come se

fosse un avanzo qualunque, in una lunga lista della spesa che ha l'evidente intento di essere il

corpo centrale della futura campagna elettorale.

INSOMMA TOSELLI CERCA DI COMPRARSI LA RIELEZIONE UTILIZZANDO UN

DEBITO CHE DOVRANNO PAGARE LE PROSSIME GENERAZIONI.

Aveva chiesto e ottenuto il nulla osta ad appesantire i debiti per le generazioni future nel nome della

pandemia. Se avesse detto, invece, che avrebbe aumentato l'indebitamento complessivo della nostra

Comunità per spendere “a pronta cassa” centinaia di migliaia di euro in piccole e piccolissime voci

con il solo intento di cercare di riacquistare “simpatia” e popolarità, persino la sua maggioranza, che

(pure tra 1000 mal di pancia) continua a votare qualunque cosa, si sarebbe ribellata.

Ma così, fatta in due tempi, questa operazione immorale è passata.

Il capogruppo del PD ha cercato di essere chiaro, usando una metafora semplice: “Se uno chiede al

proprio datore di lavoro l'anticipo del TFR per spese ortodontiche - ha detto il capogruppo PD - poi

dal dentista deve andarci davvero. Non può usare quei soldi per comprarsi una nuova auto. Quello

che ha fatto Toselli sarebbe come chiedere a un amico i soldi in prestito per l'anziana madre malata

e poi usare quei soldi per andare a ballare in discoteca. C'è un etica nella politica. O almeno

dovrebbe esserci. Qui siamo andati molto oltre£.

E molto oltre, in quel caso rispetto al confine del senso comune, si è andati anche con un altro

progetto sponsorizzato dall'assessore Labianco.

Ieri il Consiglio comunale ha ratificato una delibera assunta ha rattificato una delibera assunta

d'urgenza dalla Giunta con i poteri dell'Assemblea , senza che esistesse alcuna motivazione per

giustificare l'urgenza , con la quale si deliberava di prendere un alloggio ERP, cioè di edilizia

pubblica destinato a le fasce fragilissime della popolazione, al momento non utilizzato perché

in attesa di interventi di riqualificazione, e destinarlo perché diventi la “prima” casa rifugio

per donne minori vittime di violenza con animali .

“È la prima struttura del genere” - ha detto con inspiegabile orgoglio Labianco - “Se ci si domanda

perché non lo ha fatto nessun altro - ha risposto il Capogruppo Pd - la soluzione all’enigma è

semplice: Non lo ha fatto nessuno perché è una cosa assurda. Davvero l'Assessore Fortini e

l'Assessore Labianco vogliono dire a questa assemblea che se una donna si trova vittima di

violenza e ha bisogno di essere ospitata in una casa rifugio temporanea potrà trovare

accoglienza solamente se ha un cane o un gatto? Davvero vogliamo dire che quell’alloggio potrà

ospitare una donna vittima di abusi solamente sei minorenne? È assolutamente inaccettabile

destinare un immobile ad un uso così specifico. Del tutto incomprensibile è poi il raddoppio dei

progetti: da oltre 8 anni a Cento esiste uno sportello decentrato del centro antiviolenza. Una

struttura che ha già case rifugio. Se Cento ha disponibilità di ulteriori immobili da destinare a quello

scopo li si metta in rete con gli altri, sgombrando il campo dall'assurdità della compresenza di più

situazioni: abuso su una donna, età inferiore ai 18 anni e con animale al seguito…

E’ semplicemente inascoltabile. Il tutto deriva dalla scelta dell'acronimo DoMinA che sta appunto a

simboleggiare un progetto che si occupa di donne, minori e animali. Ma non si può essere schiavi di

un acronimo! Soprattutto quando gli strumenti che vengono messi sul campo non sono infiniti

la parola d'ordine deve essere fungibilità e versatilità di utilizzo dei pochi strumenti

disponibili.

Nella seduta che ha visto debuttare il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia e che ha formalizzato

l'uscita dalla maggioranza del capogruppo Cacciari si è registrato anche il drammatico silenzio

del Sindaco, degli oggi due capigruppo di maggioranza e del diretto interessato sulla vicenda che

riguarda il consigliere Fiocchi. Semplicemente si è scelto di fare finta di nulla.

Nel vuoto sono caduti i continui appelli provenienti dall'intero arco di minoranza e rivolti ai

rappresentanti della maggioranza perché escano dal loro imbarazzato e imbarazzante silenzio.

“E’ esperienza comune - ha detto il capogruppo PD - che le vittorie hanno molti padri e molte

madri e che le sconfitte invece siano per definizione orfane. Non sfugge a nessuno che oggi

siamo di fronte al fallimento di questo progetto amministrativo e alla sconfitta di chi lo ha

sostenuto. Ma non si può fare finta di nulla, non si può tenere la testa sotto la sabbia, non si

può condannare la città ad ulteriori mesi il cui si continua a navigare a vista”.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2020 (seconda parte)

DANNI AL VELODROMO A SEGUITO

DEI LAVORI AL PALAZZETTO

Il sindaco smentito in diretta streaming: cedimenti e

avvallamenti nella struttura ora inutilizzabile!

Toselli ha ammesso anche che la passerella sul ponte

Vecchio è ferma da settimane – il cantiere senza fine

Presto una commissione speciale per capire costi e ritardi del cantiere del

palazzetto. Le minoranze tutte: “Serve più trasparenza”

Nella SECONDA PARTE del Consiglio comunale è stata approvata la Commissione "speciale",

una commissione chiamata a fare luce sui conti del cantiere del palazzetto, sui gravi ritardi e

sul fatto che i costi complessivi sono aumentati di quasi €1000'000 rispetto a quanto

pianificato.

Spacchettamento? Si è trattato di un aumento programmato e dunque l'obiettivo iniziale era tenere

nascosto all'opinione pubblica quanto sarebbe costata effettivamente l'opera a fine lavori?

O è stato un caso di cattiva gestione?

La giunta "etichetta" tutti gli extra costi come "migliorie" ma scorrendo l'elenco di ciò che sarebbe

stato aggiunto per "migliorare" la struttura si trovano quasi esclusivamente lavorazioni e dotazioni

essenziali.

C'è molto da chiarire.

E questa commissione, voluta dalle opposizioni e composta da tutti i Capigruppo, dovrà guardare

numeri, delibere e determine per capire perché i costi sono aumentati così tanto per l'ampliamento

di questa struttura che ancora oggi non ha l'omologazione.

Solamente il Covid, infatti, ha salvato la faccia alla citta: se non ci fosse stata la pandemia

probabilmente la Benedetto avrebbe dovuto giocare ancora lontano da casa o, comunque, rinunciare

a far entrare al palazzo almeno una parte considerevole degli spettatori previsti…

Mentre il Consiglio comunale, con le opposizioni compatte, è riuscito ad ottenere uno strumento per

cercare un po' di verità e trasparenza, in una seduta piuttosto calda è emersa l'ennesima verità tenuta

sotto il tappeto da questa giunta. È stato il capogruppo PD a chiedere al Sindaco cosa sapesse del

fatto che a quanto si vede da fuori i lavori al palazzo avrebbero comportato cedimenti

nell'adiacente velodromo. "A giudicare da fuori - ha detto il capogruppo del Partito Democratico -

questi smottamenti hanno creato problemi considerevoli alla struttura ciclistica".

Il Sindaco, come da copione, ha fatto il "pesce in barile", sostanzialmente lasciando intendere che

non ci fosse nulla di vero. Ma è stato poi immediatamente smentito in diretta streaming dal

capogruppo Gunner Maccaferri che ha telefonato in tempo reale a un utilizzatore della

struttura e a dirigenti dell'impianto che hanno confermato come il Velodromo oggi si sia,

purtroppo, tristemente, trasformato in una "pista per mountain bike o per il ciclocross",

impossibile da utilizzare! Ecco così che l'elenco dei costi legati all'ampliamento del palazzo

esplode ulteriormente. Mentre Cento ancora non ha avuto una nuova struttura ed è sempre in attesa

che il palazzetto venga omologato, migliorie permettendo, perde per strada il Velodromo Corrado

Ardizzoni. Nemmeno Penelope aveva questa capacità di fare e disfare contemporaneamente…

La cosa grave, aldilà degli imprevisti e degli errori che possono comunque capitare (anche se in

questo caso ne stanno capitando un po' troppi) ciò che lascia davvero interdetti è la sistematica

volontà del Sindaco di nascondere alle istituzioni democraticamente elette e, quindi, ai cittadini tutti

i fallimenti della sua amministrazione.

Sempre in tema di fallimenti, su interrogazione del Gruppo PD, si è appreso che alla passerella

sul Ponte Vecchio, come avevano notato tutti i centesi anche se il Sindaco si era guardato bene dal

comunicarlo, per settimane non si è lavorato. La motivazione ufficiale è che si attende l'arrivo di

alcuni pezzi costruiti su misura. Come se 18 mesi non fossero stati sufficienti per realizzare su

misura qualunque pezzo… Toselli ha “sparato” l'ennesima data. Se si mettessero una dopo l'altra

tutte le date di fine lavori avute da un anno e mezzo a questa parte, camminando su di esse si

potrebbe tranquillamente scavallare il fiume…

Questa volta Toselli ha garantito l'apertura della ciclabile entro Natale…

(Prima o poi potrebbe anche succedere)

Resta la vergogna di un cantiere malpensato, mal gestito e mal condotto.

A margine divertente il siparietto del Sindaco Toselli che ha tentato di "farsi bello" ricordando

come la sua amministrazione abbia risolto il problema causato da giunte precedenti che scelsero di

fare un ponte in legno… Peccato che, come gli è stato fatto notare, perno di quella giunta che fece

questo "grave errore" fosse proprio l'attuale assessore ai lavori pubblici Andrea Melloni. Corsi e

ricorsi storici…

Ancora su interrogazione del Gruppo consiliare PD si è saputo anche che quanto dichiarato 38

giorni fa dal Sindaco, cioè che si stava “accingendo a firmare” un'ordinanza per riportare decoro a

Palazzo Bastelli, in piena Piazza, semplicemente non era vero. L'ordinanza ancora non c'è e

anche in questa occasione il Sindaco ha detto che si sta apprestando a firmarla. Eppure quello di

"Fabrizio Toselli" non è un nome così lungo da richiedere più di 40 giorni per essere scritto in calce

ad una ordinanza già pronta… Evidentemente c'è qualche altro problema.

Da lasciare sgomenti l'ultima affermazione di un Sindaco in evidente difficoltà che ha chiarito

come il Comune stia mettendo a bilancio le risorse per sostituirsi eventualmente ai privati nei

lavori necessari. Gli è stato fatto notare che rimuovere reti, guano e carcasse di animali morti non

ha costi faraonici. Ma Toselli si è spinto oltre e ha detto che l'obiettivo della giunta è rimuovere il

ponteggio. Ale! Boom! Niente meno! Praticamente per rimuovere il guano Toselli si appresta (a

parole) ad un cantiere di alcuni anni per rimettere a posto il palazzo dopo i danni dal terremoto…

Ci sarebbe da ridere ma viene tanto da piangere…

Intanto il Natale è alle porte e il degrado rimane in piena Piazza.

