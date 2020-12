PIEVE DI CENTO: per ripristino del bancomat l’Ufficio postale si sposta

Visite: 145

Poste Italiane comunica che, per consentire lavori infrastrutturali, tra cui il ripristino del bancomat, l’Ufficio postale di Pieve di Cento, in via A. Gramsci 29, si sposterà temporaneamente nei locali accanto a quelli attuali. Venerdì 4 dicembre l’ufficio resterà chiuso al pubblico per permettere il trasferimento e l’allestimento delle postazioni operative in altri locali. Dal 5 dicembre l’ufficio verrà trasferito nei locali accanto all’attuale sede con orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:35 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35 dove la clientela potrà svolgere tutte le operazioni e il ritiro della corrispondenza in giacenza. L’Ufficio postale di Pieve di Cento riaprirà negli attuali locali in data 24 Dicembre 2020.

