Cittadella S. Rocco di Ferrara: chiusura Settore 15 per verifiche strutturali della ciminiera della centrale termica

Visite: 122









La Direzione dell’Azienda USL di Ferrara comunica che, durante un controllo di routine alle strutture dell’ex Ospedale S. Anna – Cittadella S. Rocco di Ferrara – è stata notata una lesione a circa 6 metri dalla sommità della ciminiera della centrale termica.

Si tratta di un manufatto storico che si trova nei pressi delle centrali tecnologiche in un’area poco utilizzata dai servizi sanitari.

Sono state immediatamente avviate le indagini e le verifiche tecniche e strutturali volte a comprendere l’entità della lesione, le cause del fenomeno ed individuare gli interventi necessari per la messa in sicurezza della struttura.

Per l’opportunità di mantenere le condizioni di sicurezza per utenti e operatori, nell’attesa che vengano effettuati tutti i controlli necessari, la direzione aziendale ha predisposto la chiusura dei servizi sanitari prossimi alle centrali.

Da domani Giovedì 3 dicembre, è stato interdetto all’uso il servizio di senologia che fa parte del settore 15.

I cittadini già in appuntamento saranno contattati in questi giorni dagli stessi operatori del servizio per riprogrammare la data del controllo diagnostico.

Gli interventi di consolidamento, realizzati nel 2014, saranno conseguentemente sottoposti ad attenta valutazione per comprenderne l’adeguatezza rispetto alle garanzie di sicurezza della struttura, vista l’entità dei danni che si sono manifestati.

L’Azienda USL si riserva di valutare le conseguenti azioni da intraprendere.