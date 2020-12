CENTO:-Tentarono la rapina al supermercato, fuggirono a mani vuote, scovati e denunciati dai Carabinieri

Visite: 86





Era la mattina del 29 settembre quando una persona, con mascherina sul volto ed armata di pistola (verosimilmente giocattolo) entrava nel supermercato “After Tower”, di Terre del Reno, nella frazione Dosso, chiedendo la consegna dell’incasso. La proprietaria dell’esercizio commerciale, con pronta determinazione bloccava il registratore di cassa, impedendo così al soggetto di appropriarsi del denaro in esso contenuto. Il rapinatore scappò all’esterno dell’esercizio commerciale, ove lo attendeva il complice con l’auto per la fuga, e si dileguarono. La commerciante allertava immediatamente il 112 e sul posto confluirono le pattuglie del Nucleo Radiomobile di Cento (FE) e della Stazione di Terre del Reno (FE), che raccolsero ogni indizio utile all’identificazione dei due rapinatori. Ieri, a distanza di due mesi, le accurate indagini si sono concluse, con la certa e completa identificazione dei due responsabili del crimine, due italiani B.R., trentasettenne ferrarese e B.U. sessantenne residente nel bolognese, i quali sono stati denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ferrara, per concorso in tentata rapina aggravata.