CASUMARO: Francesca Caldarone “Da parte dell’amministrazione comunale di Cento, un’altra promessa mantenuta”

Visite: 633

Da parte dell’amministrazione comunale di Cento, un’altra promessa mantenuta per Casumaro, durante l’ultimo consiglio comunale sono stati stanziati i fondi per il restauro della delegazione danneggiata dal sisma del 2012.

Il Presidente della Consulta Civica Francesca Caldarone, esprime grande soddisfazione per l’ennesimo obbiettivo raggiunto dalla Consulta di Casumaro << Siamo felici e soddisfatti per il risultato ottenuto, in questi quattro anni, ho incontrato varie volte i tecnici incaricati del progetto e il sindaco Fabrizio Toselli che, ha sempre creduto e combattuto al Nostro fianco per riportare nella frazione i tanti servizi persi negli anni, pensando ad un progetto ambizioso che porterà beneficio non solo a Casumaro ma anche ai paesi limitrofi. L’unico grande rammarico, rimane quello di aver visto per l’ennesima volta, l’opposizione centese votare contro questa variazione di bilancio, mettendo davanti al bene del Paese, le dinamiche partitiche che, certamente non portano a soluzioni costruttive. Non ci fermeranno certe queste cose e il mio impegno rimarrà costante e coerente nonostante le difficoltà>>.