Ospedale “Annunziata”: arriva la risonanza di ultima generazione. Farà anche la cardio rm – Il 18 dicembre chiusa via del Cremonino

Visite: 303









Arriva una nuova risonanza all’ospedale Santissima Annunziata di Cento e per consentire il trasporto all’interno dell’ospedale del pezzo principale che compone la nuova macchina, si tratta di un grosso magnete, via del Cremonino verrà chiusa al traffico venerdì 18 dicembre, dalle sei del mattino alle 18 secondo quanto dispone l’ordinanza disposta dalla Polizia locale.

La nuova risonanza è un apparecchio ad alta tecnologia che, secondo quanto riferisce Asl, dovrebbe entrare a regime la prossima primavera.

La nuova macchina, precisa Asl, permetterà all’ospedale del territorio di effettuare nuove prestazioni come la cardio rm, la risonanza magnetica alla prostata e migliorerà anche tutte le prestazioni legate alla neurologia.

<<La nuova risonanza – commenta il sindaco Fabrizio Toselli – è l’ennesimo segnale che il nostro ospedale sta diventando sempre più importante nell’offerta sanitaria della provincia>> e poi aggiunge: <<Con questa macchina l’ospedale del territorio sarà in grado di offrire prestazioni di alto livello che attireranno pazienti anche da fuori comune>>.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.