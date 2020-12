DA DOMANI RITORNEREMO ZONA GIALLA – Il provvedimento sarà valido dalla mezzanotte tra oggi e domani

Visite: 293

DA DOMENICA RITORNEREMO ZONA GIALLA Il provvedimento sarà valido dalla mezzanotte tra sabato e domenica, di seguito un breve riassunto delle principali regole per le zone gialle:

Bar e ristoranti aperti fino alle 18:00

Stop spostamenti dalle 22 alle 5

Liberi spostamenti tra comuni

Spostamenti consentiti solo tra Regioni gialle, transitando anche per le regioni rosse o arancioni, ma senza fermarsi in queste ultime*.(vedi eccezioni in basso)

I centri commerciali chiusi nel weekend e nei giorni festivi.

Chiusi musei, mostre, le sale bingo.

Consentito l’accesso ai parchi. A queste regole si aggiungono quelle del DPCM emanato questa notte, nello specifico:

Fino al 06/01 i negozi potranno stare aperti fino alle ore 21:00

A capodanno coprifuoco esteso fino alle 07:00 del mattino

Didattica in aula attiva nuovamente dal 7/01

Chiusura impianti sciistici fino al 7/01* ECCEZIONI: dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato spostarsi tra regioni e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, è vietato anche ogni spostamento tra comuni, fatti salvi motivi di lavoro, o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case in altra regione e nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche di quelle in altro comune.

