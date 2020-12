❗️❗️❗️ALLERTA ARANCIONE per CRITICITA’ IDRAULICA ❗️❗️❗️

Visite: 587

L’agenzia regionale di protezione civile ha diramato un’allerta ARANCIONE per CRITICITA’ IDRAULICA (piene dei fiumi) e GIALLA per VENTO, a partire dalle ore 00:00 della scorsa notte e per tutta la giornata di oggi Sabato 5 dicembre 2020. Per tutta la notte il Comando di Polizia locale Reno Galliera ha garantito un presidio notturno continuo che proseguirà per tutta la giornata di oggi. A Pieve di Cento hanno operato anche i Volontari dell’Associazione Nazionale Alpini che hanno svolto servizio di presidio territoriale sull’asta del fiume. L’Amministrazione ringrazia l’Associazione Nazionale Alpini per l’efficace contributo alla sicurezza della Comunità Pievese

L’Allerta Arancione prosegue per tutta la giornata di oggi: si consigliano perciò comportamenti prudenti in prossimità dei ponti e di non andare sugli argini del Reno e si raccomanda di seguire le comunicazioni della protezione civile e delll’Unione Reno Galliera L’Amministrazione seguirà l’evolversi della situazione fino a cessate esigenze.

Per ogni segnalazione o informazione è possibile contattare i numeri della Polizia Locale Reno Galliera: 0518904750 e 800800606 o consultare la loro pagina facebook.Sono come di consueto attivi i numeri di emergenza 112 (Carabinieri), 115 (Vigili del Fuoco) e 118 (Soccorso sanitario).

