❗️❗️❗️ CENTO: Esce di strada, abbatte un lampione e resta ferita

Di Giuliano Monari – Una donna alla guida della sua auto è uscita di strada ed ha abbattuto un lampione con l’auto, ora è ricoverata al SSma Annunziata di Cento. L’incidente che ha visto protagonista una donna di Cento, è accaduto stasera attorno alle 17.20. La signora si trovava in via Bologna e si stava dirigendo verso via del Curato alla guida della sua vettura quando, stando alla primissima ricostruzione, in piena curva a sinistra, immediatamente prima della rotatoria, ha perso il controllo del veicolo, ha sbandato verso sinistra, ha tagliato la corsia di marcia opposta ed è andata a sbattere contro un palo della luce, abbattendolo, finendo poi la corsa nel fossato a lato della strada. Immediati i soccorsi con un’ambulanza e un’auto medica del 118 che hanno prestato i primi soccorsi alla donna. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cento per la messa in sicurezza del veicolo. Per i rilievi si sono portati sul posto due equipaggi della polizia locale che si sono occupati anche della regolazione del traffico. La donna era vigile e cosciente e non sembra essere in pericolo di vita; ora si trova al pronto soccorso dell’ospedale di Cento. A bordo della vettura c’era anche il sua cane che no ha riportato nessun trauma. Durante la sbandata non è stato coinvolto nessun altro veicolo.