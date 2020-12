❗️❗️❗️ ALLERTA IDROGEOLOGICA: Rischio idraulico Fiume Reno

Visite: 618

Allerta di protezione civile GIALLA n. 95 e coda dell’Allerta arancione n. 94 – Rischio idraulico Fiume Reno. Le abbondanti precipitazioni accumulate stanno facendo scendere a valle un picco di piena che transiterà da Pieve di Cento dalle 8:00 di domenica 6 dicembre 2020. La Polizia Locale Reno Galliera ha attivato il servizio notturno che ha garantito il presidio della situazione. Il Comune ha attivato nuovamente la Protezione Civile Pieve di Cento . Volontari Associazione Nazionale Alpini e il proprio personale per eventuali interventi dalle prime luci dell’alba di domenica 6 dicembre. Si chiede alla Cittadinanza di seguire le indicazioni dell’Amministrazione e delle altre Autorità e Strutture di Protezione Civile e di non andare in prossimità degli argini facendo comunque molta attenzione in tutti gli eventuali spostamenti. Siamo consapevoli che il 6 dicembre la Regione Emilia Romagna ridiventa “zona gialla” per il Covid19 e che quindi sono consentiti gli spostamenti tra Comuni diversi, ma in questa occasione si chiede di ridurre al minimo gli spostamenti in prossimità o attraversamento dei ponti sul Reno. Sono attivi i numeri della Centrale operativa della Polizia Reno Galliera: 0518904750 e 800800606.Si ricordano infine i numeri di emergenza, attivi h24: 112 (Carabinieri), 115 (Vigili del Fuoco) e 118 (Soccorso sanitario).

