CENTO:- Individuato e denunciato dai CC, l’autore della rapina impropria al “Calliope”

Era la sera del 30 novembre 2020, quando la responsabile del negozio di abbigliamento “Calliope” di Cento, chiamava l’utenza di emergenza 112 per segnalare che, verso le 17 di quel pomeriggio, era entrato nell’esercizio commerciale un cliente il quale, dopo aver girato nel negozio e provato alcuni capi di abbigliamento, aveva cercato di uscire senza pagare un giubbotto che aveva indossato. Il ladro, vistosi scoperto, reagiva spintonando violentemente la responsabile e guadagnava l’uscita, dileguandosi.

L’intervento delle pattuglie dei Carabinieri fu immediato e, grazie alla descrizione del ladro fornita dalla donna, i militari riuscivano a fermare un soggetto corrispondente alle sue indicazioni.

I successivi accertamenti di polizia giudiziaria, come il confronto con le immagini del sistema di videosorveglianza ed il riconoscimento fotografico da parte della vittima, permettevano di attribuire a L.B., marocchino ventunenne, senza fissa dimora ma gravitante nell’area centese, la responsabilità della rapina impropria, commessa ai danni della responsabile del negozio di abbigliamento. L’uomo dovrà ora rispondere del suo gesto avanti all’Autorità Giudiziaria estense a cui è stato deferito in stato di libertà.

