🔴 🌧 AGGIORNAMENTO PIENA FIUME RENO – ore 11.30

Aggiornamento Piena del Reno: il fiume al momento si trova ad un livello di 8.29 metri sopra lo zero idrometrico. La piena sta passando già in questo momento e il colmo è previsto fra le 13 e le 14 di oggi. Lo scorrimento dell’acqua è veloce e come vedete dalle immagini il Reno ha già interessato l’area golenale di Ponte Vecchio. Venti uomini della protezione civile di Cento, sono gli operatori dell’Associazione nazionale alpini, sono già al lavoro da parecchie ore per tenere sotto controllo la situazione. Setacciano gli argini di competenza comunale e con le autovetture di servizio monitorano tutte le rampe di accesso agli stessi argini. Vi ricordo che è vietato camminare sugli stessi argini e sostare vicino al fiume.