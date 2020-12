“Quattro milioni e mezzo di alberi in più” – partecipano anche le scuole: oggi tocca a “Il Guercino”

Visite: 155

Nell’ambito del progetto “Quattro milioni e mezzo di alberi in più”, patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, con partner il Comune di Cento, Resistenza Terra e la Città Verde, martedì 1 dicembre alle ore 11 è avvenuta la piantumazione di alcune piante nel cortile retrostante la secondaria di I grado “Il Guercino”. Il progetto, che prevede anche il rinverdimento di aree scolastiche, ha visto partecipe la classe 1^A e alcuni ragazzi di altre classi dell’ Istituto che hanno attivamente partecipato alla piantumazione delle piante scelte. Gli alunni hanno seguito le varie fasi della piantumazione aiutando gli operatori e facendo domande sulle piante e su come andassero curate, perché starà proprio a loro accudirle ora che sono solo giovani arbusti e annaffiarle quando sarà necessario. Un modo per restituire alla Natura quel rispetto che oggi tanto viene trascurato e per imparare che i frutti del lavoro di cura delle piante, come per le persone, si vedono col tempo, attraverso la dedizione, la premura, l’affetto.

E’ stato messo a dimora un salice, una pianta dalle straordinarie proprietà analgesiche, antipiretiche, antireumatiche già conosciute nell’antichità da Ippocrate e da Plinio, che abbellirà, con la sua chioma cadente, lo spazio tra l’edificio scolastico e l’osservatorio astronomico. I ragazzi hanno anche interrato un piccolo fusto di Ginkgo, unica specie ancora sopravvissuta della famiglia Ginkgoaceae: un albero antichissimo le cui origini risalgono a 250 milioni di anni fa nel periodo Permiano e per questo è considerato un fossile vivente. Ultima, ma non meno importante, una pianta di alloro che ha inaugurato lo spazio che la scuola dedicherà ad un orto di piante aromatiche. I ragazzi hanno partecipato con interesse e serietà a questa iniziativa ambientale che ha visto in sinergia diverse “forze” operanti nel territorio: Regione, Comune, Resistenza Terra, Città verde e scuola.

