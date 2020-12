🔴 🌧 AGGIORNAMENTO PIENA FIUME RENO – ore 16.30

Visite: 453

“Sono appena stato sul Ponte Vecchio – spiega Luca Borsari, sindaco di Pieve di Cento -. Sono andato soprattutto per ringraziare gli uomini e le donne della Polizia Locale e dell’Associazione Nazionale Alpini (Protezione Civile) che da ore, anche di notte, anche al freddo e sotto la pioggia e anche di domenica, hanno vigilato sul passaggio di questa piena. Grazie di cuore da parte mia e di tutta la comunità di Pieve di Cento. Ho potuto anche verificare, grazie anche alle loro spiegazioni, di come il picco di piena sia passato e di come ora, con una corrente molto veloce, il nostro Reno si stia per fortuna abbassando. Posso quindi dirvi che da noi l’emergenza sta rientrando. Colgo però l’occasione per esprimere pubblicamente una profonda e sentita solidarietà alle nostre amiche e vicine comunità modenesi che si trovano a far fronte ad una situazione drammatica. Certamente – conclude Borsari -, insieme ai miei colleghi sindaci e a fianco della nostra Regione, dovremo continuare a lavorare per realizzare quelle opere e per introdurre quegli accorgimenti che ci consentano di vivere più tranquilli questi momenti, sempre più frequenti, in cui il nostro Reno è chiamato a raccogliere così tanta acqua in così poco tempo”.