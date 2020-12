🔴 Fiume Reno, la piena è arrivata alle 14. Il colmo ha raggiunto gli 8,30 metri sopra lo zero idrometrico﻿

Visite: 358





Erano circa le 14 quando la piena del Reno è arrivata a Cento ma il suo passaggio, rileva la protezione civile, non ha registrato danni. Il colmo, cioè il punto massimo di portata dell’acqua durante la piena, è arrivato ad un livello di 8,30 metri dallo zero idrometrico per poi scendere abbastanza velocemente tanto che alle 15,30, a Cento, il Reno registrava un livello di 8,23 metri dallo zero idrometrico.

L’allerta arancione è scattata nella giornata di ieri e nella notte fra sabato e domenica è stata aperta l’opera di presa del Reno che si trova a Sant’Agostino. Un intervento idraulico che scarica la portata di acqua del fiume sul Cavo Napoleonico per impedire che raggiunga livelli preoccupanti per i centri abitati che si trovano a ridosso del fiume. Allagate anche le aree golenali del centese, come quella adiacente a Ponte Vecchio, il collegamento fra Cento e Pieve.

Gli uomini della protezione civile con i volontari Ana (Associazione nazionale alpini) hanno iniziato il monitoraggio degli argini per il tratto di competenza già da ieri pomeriggio (sabato) e hanno proseguito le operazioni di controllo anche per tutta la giornata di oggi, fino alle 20. Venti gli uomini impiegati per monitorare gli argini e le aree golenali centesi. Questa mattina, inoltre, il sindaco Fabrizio Toselli ha fatto un sopralluogo lungo il Reno con il responsabile della protezione civile di Cento Matteo Veronesi. <<Il livello del fiume è alto ma il Reno non ha destato preoccupazione tanto che il traffico sul Ponte Vecchio non è mai stato interrotto>> ha ribadito il sindaco.

Resta ancora il divieto di camminare lungo gli argini e sostare con l’auto vicino al fiume

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.