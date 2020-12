⚠️ VIGNOLA (MO): Crolla un muro a causa delle piogge, evacuata un’abitazione in via Macchioni

Visite: 295

In queste ore la Provincia di Modena sta attraversando un momento di grande difficoltà a causa della piena dei fiumi Panaro e Secchia. Anche il territorio di Vignola presenta criticità. A Vignola si è resa necessaria l’evacuazione di un’abitazione in Via Macchioni per il crollo di un muro perimetrale su cui si affaccia l’edificio, in attesa delle necessarie verifiche tecniche dell’agibilità. Sono stati chiusi TUTTI gli accessi al Percorso Natura. In collaborazione con il Sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini, si è appena concluso un un intervento sul Ponte Muratori nel territorio del Comune di Savignano per la messa in sicurezza di un albero che minacciava di cadere sul ponte stesso, creando potenziale pericolo per pedoni e auto. Nel territorio di Guiglia è stato chiuso il Ponte di Samone per il cedimento di una pila del ponte. Criticità anche alla briglia di Via Zenzano a Savignano. Ma i problemi più seri causati da questa grande piena si stanno verificando a Castelfranco e Nonantola e nella bassa modenese.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.