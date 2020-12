Autunno guerciniano: i commenti dell’assessore alla cultura Elena Melloni e del presidente del Centro studi Salvatore Amelio

Visite: 88

<<Guercino è un maestro di fama mondiale>> commenta l’assessore alla Cultura Elena Melloni che aggiunge: “Non c’è museo al mondo che non abbia un suo lavoro nella propria collezione. Ora dobbiamo impegnarci a fare in modo che diventi anche cultura condivisa e dunque ci siamo impegnati a diffonderlo portando anche dentro casa di tutti, dagli appassionati a quelli che si avvicineranno per caso al mondo dell’arte collegato con il Guercino. L’iniziativa in streaming, dunque, è un modo per renderlo accessibile al pubblico e far appassionare al tema le persone. La Pinacoteca San Lorenzo presto, inoltre, sarà di nuovo aperta al pubblico e sarà interamente dedicata a Guercino e alla sua scuola e sarà il più grande museo al mondo dedicato a Guercino>>

<<Riprendiamo un percorso che è stato interrotto dalla pandemia con ‘Emozione barocca’>> aggiunge il presidente del Centro studi internazionale “Il Guercino” Salvatore Amelio. Con questa nuova modalità, dunque, torniamo a parlare del Guercino per poter trasmettere quel tipo di cultura che non è solo per Cento. In questo ciclo di incontri inoltre il 18 dicembre parleremo dell’indagine tecnica di affresco del grande pittore emersa in tutto il suo splendore con i recenti lavori della casa privata di Cento, e dunque nella città che ha dato i natali all’artista, che è Casa Provenzali>>