CENTO: Verde, pericolosi per le persone: abbattuti 13 alberi. Presto saranno sostituiti con nuove piante

Lo aveva rilevato una valutazione di stabilità dell’alberatura effettuata da un tecnico professionista incaricato da Cmv fra gennaio e febbraio per le piante che si trovano nel Comune di Cento. E per questo 13 alberi, 11 bagolari (Celtis australis) in viale dei Cappuccini e due pioppi in via Malpighi, la scorsa settimana, sono stati abbattuti dai tecnici di Cmv. L’operazione si è resa necessaria per impedire che le piante potessero diventare pericolose per l’incolumità delle persone specie quando arriva il brutto tempo.

<<Le piante, appena sarà possibile, verranno subito sostituite dai vivaisti che abbiamo già incaricato>> rende noto Cmv che comunica che da domani, inoltre, inizieranno le opere di potatura degli alberi presenti nel parcheggio antistante il cimitero di Cento.