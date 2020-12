🔴 🔴 🔴 TORNA L’ALLERTA ARANCIONE PER CRITICITA’ IDRAULICA

Visite: 568

La tregua dal maltempo è stata brevissima, la pioggia è tornata a cadere in pianura, mentre in alta montagna un manto bianco ha sostituito quello che si è sciolto. E si aggiunge acqua nei fiumi già gonfi. Per domani quindi, nella pianura emiliana l’allerta per le piene torna arancione. Nel bollettino della protezione civile regionale si legge che le criticità sono relative al transito della piena del fiume Reno e di quella del Secchia, poi le acque fuoriuscite dalla rotta del Panaro stanno defluendo nei canali del Consorzio della Bonifica Burana che potranno pertanto presentare livelli particolarmente alti nella bassa emiliana. Da domani pomeriggio, però, atteso un miglioramento della situazione meteo.