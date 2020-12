PIERO LODI (PD): “SI REVOCHI URGENTEMENTE LA CITTADINANZA ONORARIA A BENITO MUSSOLINI”

Visite: 524

Arriverà nei prossimi giorni in Terza Commissione, e a seguire in Consiglio comunale, la proposta di conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Si tratta di una scelta che deriva da una proposta di Anci e dell’associazione Medaglie d’Oro oggi rilanciata, molto opportunamente, dall’Associazione Nazionale Alpini sezione di Cento. È un gesto importante per rendere simbolicamente onore e memoria a quanti persero la vita nelle grandi guerre e ricordare in generale chi è stato chiamato al sacrificio estremo per il nostro paese. Come Gruppo consiliare del Partito Democratico annunciamo sin da ora il nostro voto favorevole a questa proposta. NON POSSIAMO PERÒ NON CHIEDERE CON FORZA CHE QUESTO GESTO SIMBOLICO SIA PRECEDUTO DA UN ATTO IMPRESCINDIBILE: innanzitutto SI REVOCHI URGENTEMENTE LA CITTADINANZA ONORARIA A BENITO MUSSOLINI. È passato oltre un anno da quando il capogruppo di Libertà per Cento, Marco Mattarelli, sollevò in Consiglio comunale la questione. Allora il Sindaco assunse l’impegno di una rapida istruttoria per verificare se effettivamente la cittadinanza al Duce sia ancora iscritta nei nostri registri. Dopo oltre un anno questa promessa, così come tutte le altre fatte in questa amministrazione, è ancora caduta nel vuoto.

INFINE UN ULTIMO APPELLO.L’Amministrazione precedente aveva iniziato un percorso di riqualificazione del PARCO DELLE RIMEMBRANZE che avrebbe dovuto culminare con la apposizione di una grande lapide che riportasse i nomi dei caduti a cui originariamente erano dedicati gli alberi del giardino. Un progetto iniziato in occasione dell’ anniversario della Prima Guerra Mondiale. Allora si chiese all’archivio storico comunale di compiere la ricerca necessaria per arrivare alla posa della lapide. Con il cambio di Amministrazione questo progetto è stato cancellato. Crediamo sarebbe un gesto importante rinverdire il significato di un giardino che venne creato grazie a sottoscrizioni popolare per ricordare i caduti.