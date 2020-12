CENTO: Scontro tra veicoli in via Nuova

Visite: 991

Ieri intorno alle ore 13.00, si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto due autovetture una Fiat Punto e una Nissan, sulla via Nuova alle intersezioni con via Canne e via di Renazzo. Le due conducenti, entrambe centesi, non hanno fortunatamente riportato lesioni, nonostante una delle due autovetture, la Nissan Juke, sia poi terminata all’interno del fossato adiacente la via Canne. Sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale per i rilievi di rito e per la gestione della viabilità . La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale; sul posto nel momento dell’incidente era presente un cantiere con movieri. Un incrocio particolarmente insidioso, teatro di innumerevoli incidenti anche gravissimi. Un tratto di strada che andrebbe manutenzionata con più puntualità e un incrocio sul quale andrebbe realizzata una rotatoria.

