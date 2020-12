CENTO: Due feriti in uno scontro in via Cola

Visite: 612

Nella odierna mattinata, intorno alle ore 11.15 si è verificato un sinistro stradale in Cento nelle immediate vicinanze dell’ospedale via XX Settembre- via Cola e, questa volta, si registrano due feriti che fortunatamente, non appaiono gravi, e sono stati trasportati al vicino pronto soccorso. L’incidente ha coinvolto due autovetture: una Fiat 500 e una Citroen C1 . Dai primi rilievi il sinistro appare causato da una omessa precedenza.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.