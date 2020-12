Visite: 98

Solidarietà nel centro ‘Coccinella Gialla’: un imprenditore centese dona il panettone agli ospiti della struttura

La solidarietà dentro la ‘casa’ della Coccinella Gialla non poteva mancare per Natale. E così un imprenditore di Cento, Paolo Tirini della società E. On Energia, ai 38 ospiti della struttura, questa mattina ha donato il dolce per eccellenza delle tavole italiane: il panettone.

Alla consegna dei dolci, in qualità di rappresentante dell’amministrazione comunale c’era anche il vicesindaco Simone Maccaferri che ha sottolineato come la comunità centese, in questo caso rappresentata da Turini, <<nei momenti come quello del Natale si contraddistingue per la sensibilità e la generosità mostrata per persone come gli ospiti della Coccinella Gialla>>.

Turini non è nuovo a gesti di solidarietà. Durante il primo lockdown donò alla stessa struttura le mascherine di protezione.