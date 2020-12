SECONDO APPUNTAMENTO CON L’OPEN DAYS ON LINE AL BASSI BURGATTI

Visite: 101

Secondo appuntamento di “scuola aperta” al Bassi Burgatti. Pochi click per iscriversi agli Open Day rivolti a studenti e famiglie. Collegandosi alla piattaforma TEAMS sarà possibile ascoltare ed interagire con docenti e relatori nel corso della presentazione di ogni settore della scuola (Economico, Tecnologico, Liceo Scientifico articolazione liceo Scienze Applicata). Per partecipare basta andare sul sito della scuola www.isit100.fe.it e seguire le indicazioni per l’iscrizione alle presentazioni.

Sabato 12 dicembre: dalle 15 alle 15.45 settore economico ; dalle 16 alle 16.45 Tecnologico; dalle 17 alle 17.45 Liceo.

