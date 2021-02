Visite: 1080

Modifica alla viabilità tra Dosso e Pieve di Cento: da lunedì 8 febbraio chiuso il ponte sul Reno tra via Imperiale via Verdi. Vi informiamo che, a partire da lunedì 8 febbraio 2021 e fino alla sua messa in sicurezza, sarà vietato il transito di tutti i veicoli (anche biciclette e pedoni) sul Ponte del Reno nei territori di Dosso e Pieve di Cento. A seguito della tragedia del Ponte Morandi, le prefetture hanno stabilito che ogni Ente debba verificare ogni 2 anni lo stato dei ponti di propria competenza. Alla luce delle ultime verifiche effettuate sul ponte del Reno, situato tra Dosso e Pieve di Cento, è emerso che il Ponte necessita di grossi interventi di manutenzione. Per la totale messa in sicurezza del suddetto ponte servono cifre molto grosse (milioni di euro), un costo che in questo momento le Amministrazioni di Terre del Reno e Pieve di Cento non potrebbero sostenere. E’ bene sottolineare che entrambi i comuni si sono già attivati per recepire finanziamenti con lo scopo di effettuare tutti i lavori necessari il prima possibile.Il provvedimento, che di certo causerà disagi ai cittadini che utilizzano quel tratto stradale, è al contempo una decisione irrinunciabile per garantire la sicurezza fisica di tutta la cittadinanza.