Giornata del ricordo, Cento non dimentica: in biblioteca i libri per conoscere meglio la tragedia delle foibe

Da Magazzino 18 di Simone Cristicchi (Oscar Mondadori) ad Arrigo Petacco con “l’Esodo” (Mondadori) ma anche “il lungo esodo” di Raoul Pupo (Rizzoli, 2005).

Sono solo alcuni dei titoli della bibliografia che la Biblioteca del Comune di Cento mette a disposizione in occasione della Giornata del Ricordo che ogni 10 febbraio vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sui massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata, dopo i trattati di Parigi del 1947, che assegnarono all’ex Jugoslavia il Quarnaro, la città di Zara e la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia che in precedenza facevano parte dell’Italia.

Il covid non permette di organizzare iniziative in presenza per parlare delle foibe ma la Biblioteca del Comune di Cento vuole comunque proporre una bibliografia dedicata costituita da 14 volumi dedicati al tema.