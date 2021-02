CENTO: Donna travolta da un’auto in via Giovannina

Visite: 2405

Di Giuliano Monari – E’ stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Cento con un codice di media gravità la donna che stamattina, attorno alle 8.30, è stata travolta e sbalzata sull’asfalto da un’auto mentre stava percorrendo la rotatoria di via Giovannina. La donna era in sella alla sua bicicletta e proveniva da via Giovannina quando – stando ad una prima ricostruzione, mentre percorreva la rotatoria in direzione centro città, è stata travolta da un’automobile che proveniva da via Bologna e si era immessa in rotatoria con direzione Ferrara. A causa dell’impatto col veicolo la donna è stata scaraventata a terra. Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118, allertata dalla stessa donna che, nonostante fosse a terra dolorante, ha avuto la forza d’animo di fare la chiamata d’emergenza. I sanitari, giunti sul luogo del sinistro, hanno soccorso la donna e trasportata al vicino ospedale SS.ma Annunziata per le indagini del caso. La dinamica esatta e le rispettive responsabilità sono ora al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto.