SERIE DI INCIDENTI NEL CENTESE

Visite: 1533

Serie di incidenti stradali avvenuti a Cento nella serata del giorno 05 e 06 febbraio. Il primo avvenuto nella serata di venerdì è accaduto sulla via Modena asp 66 e ha coinvolto una bisarca ( trasporto veicoli ) ed una autovettura il cui conducente ha avuto la peggio. Nella serata di ieri in via Finalese all‘altezza della doppia curva presente vicino a via Pirani, a seguito di una fuoriuscita autonoma sono rimasti feriti tre giovani di cui una ragazza in maniera più Seria. I tre giovani si trovavano a bordo di una autovettura Alfa Romeo Giulia, sportiva, che procedeva sulla via Finalese con direzione Cento. Il conducente ha perso il controllo del veicolo andando ad impattare contro il primo platano della fila portandosi sull’opposto lato e finendo nel campo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale, personale del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Cento. Sul posto anche il pronto intervento convenzionato per la manutenzione delle strade provinciali per la necessaria riparazione anche del guard Rail. La viabilità è stata attivata a senso unico alternato con lavori che si sono protratti per la messa in sicurezza. Fonte Polizia Locale Cento