CENTO: Tentano il furto all’autodemolitore ma vengono scoperti ed arrestati dai Carabinieri﻿ – il crimine, non paga!

Ieri sera 06 febbraio 2021, i Carabinieri della Stazione di Terre del Reno (FE), nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, ricevevano la segnalazione da parte di un sottufficiale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cento (FE), il quale, libero dal servizio ed in abiti borghesi, si trovava nei pressi della sede della “Autodemolizioni Morselli” di Cento (FE) via Modena. Il brigadiere riferiva alla centrale di aver notato due soggetti intenti a smontare un gruppo ottico da un autocarro parcheggiato nel piazzale della ditta e chiedeva l’invio di rinforzi per poterli bloccare. Immediatamente sul posto giungevano i militari di Terre del Reno che, con il collega, procedevano all’arresto dei due individui. Condotti in caserma i due arrestati venivano identificati per T.A., marocchino 46 enne residente nel bolognese e E.H.Y., marocchino 33 enne della zona. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, su disposizione della Autorità Giudiziaria estense, venivano rimessi in libertà, in attesa del procedimento direttissimo avanti al Tribunale di Ferrara, ove dovranno rispondere di concorso in tentato furto aggravato.