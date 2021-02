﻿Centro per le famiglie, la pandemia aumenta i conflitti fra coniugi: il seminario on line

Visite: 222





La pandemia e le conseguenti restrizioni in casa aumentano i conflitti in famiglia, specie quelli fra marito e moglie. Un fenomeno che crea un clima domestico più difficile è per questo aumenta le insofferenze fra coniugi che poi si riverberano sui figli.

Per tale motivo, fra le diverse iniziative portate avanti dal Centro per le famiglie dell’Alto Ferrarese, ma che ha sede a Cento in via Risorgimento, 11 (tel. 051/6830516), per mercoledì 10 febbraio, alle ore 18, on line, sulla piattaforma gotowebinar, c’è l’incontro dal titolo “Posso ancora fidarmi? I sentimenti della separazione tra relazione umana e percorso legale” organizzato con due esperti di conflitti familiari che collaborano con il centro: l’avvocato Eleonora Molinari, esperta in diritto di famiglia, è il mediatore Jacopo Caramelli.

<<L’incontro è aperto a tutti gli interessati, compresi gli insegnanti che sono i primi a cogliere nei figli di genitori in conflitto i segni che qualcosa dentro casa è cambiato>> spiega la moderatrice dell’incontro e coordinatrice del centro Alessandra Parpinello che aggiunge: <<I partecipanti inoltre potranno fare delle domande ai nostri esperti>>.

L’incontro on line è completamente gratuito basta iscriversi al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP-2NM7OqvgjYcZjeRvsAfl10n_gtfJDDwti1coyKgZ-H2Yg/viewform o avvicinare un Un dispositivo come il cellulare QR Code presente nella locandina che si può trovare sul sito del Comune di Cento.