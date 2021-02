Cantieri, chiuse le gare per i lavori in via Santa Liberata e per la rotonda di via del Curato. Sport: concorrente unico per Tennis club e stadio di Renazzo

Visite: 542









Sempre più vicini i lavori per la realizzazione della rotonda di via del Curato e la riqualificazione di via Santa Liberata come porta di accesso al centro storico.

In questi giorni si sono svolte le gare per la realizzazione di alcuni dei cantieri dell’assesorato ai lavori pubblici di Andrea Melloni e nei prossimi giorni, dopo le ultime verifiche, saranno pubblicati i nomi delle imprese che si aggiudicheranno, in modo definitivo, i rispettivi appalti.

Per la riqualificazione di via Santa Liberata, e cioè il cantiere prevede la realizzazione di opere per creare una porta di accesso al centro storico, l’importo complessivo dei lavori è di oltre i 624 mila euro.

Per la realizzazione della rotonda in via del Curato l’appalto che si sta per consegnare prevede la costruzione di una rotonda all’incrocio con la Sp255 della città metropolitana di Bologna per un importo da oltre 300 mila euro.

Per la gestione dell’impianto sportivo comunale tennis club di via Santa Liberata, così come per la gestione dello stadio di Renazzo, alle rispettive gare si è presentato un unico concorrente.

Per il Tennis club, appalto da quasi 48 mila euro, iva esclusa, per una gestione di nove anni, ha partecipato il Tennis club Cento Asd.

Per la gestione dello stadio di Renazzo, invece, l’appalto di gestione prevede un importo di 118 mila euro per nove anni, ha partecipato la Polisportiva Stella Alpina Asd.