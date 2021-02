CENTO: Aggredito in centro si presenta ferito in caserma dai Carabinieri

Visite: 2349





Ieri sera 08 febbraio 2021, presso la Caserma dei Carabinieri di Cento (FE) si presentava S.A., ventitreenne marocchino, residente nel modenese, il quale presentava una ferita sanguinante alla testa. L’uomo, accompagnato da un’amica, riferiva di essere stato aggredito in centro da quattro individui che, dopo avergli infranto una bottiglia in testa, si erano dileguati. Il ferito non sapeva fornire alcuna indicazione circa i suoi aggressori, né tantomeno sulle ragioni dell’insano gesto. Mentre esponeva i fatti al militare di servizio alla caserma, il giovane avvertiva un malore e, vista la ferita riportata, il carabiniere faceva intervenire personale del 118 che trasportava lo straniero all’ospedale di Cona (FE) per le medicazioni del caso. Sono state avviate le indagini, con l’acquisizione dei filmati della videosorveglianza cittadina, al fine di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni ed individuare i possibili aggressori. Fonte Comando Provinciale CC Ferrara