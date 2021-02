CENTO: Truffa on line scoperta dai Carabinieri

Visite: 154





Ieri 10 febbraio 2021, i Carabinieri della Stazione di Casumaro (FE), al termine delle indagini esperite a seguito della querela sporta da S.S., 42 enne di Finale Emilia (MO), denunciavano in stato di libertà per truffa la 48 enne ravennate E.L. La donna contattava telefonicamente il querelante, fingendosi interessata all’acquisto di un treno di gomme, posto in vendita dall’uomo con un annuncio pubblicato su un sito internet. La truffatrice, abilmente raggirava il venditore, invitandolo a recarsi ad uno sportello bancomat per verificare di aver ricevuto il bonifico, da lei effettuato tramite conto corrente. Il venditore tuttavia, seguendo le indicazioni della donna, invece di ricevere il pagamento effettuava una ricarica di 1.500 euro sulla carta poste pay della truffatrice. Ora la donna dovrà rispondere del reato avanti al Tribunale estense. Fonte Comando Provinciale Carabinieri Ferrara