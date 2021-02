CENTO: lite tra cani, azzannato uno dei proprietari che finisce in ospedale

Visite: 2018





Una passeggiata “movimentata” quella di due centesi ieri sera, verso le 20, in via Giovannina, un uomo ed una donna del luogo, erano usciti di casa per fare una passeggiata coi rispettivi cani ma, incrociandosi lungo la via, non riuscivano a trattenere i loro animali domestici che si attaccavano violentemente. Nel tentativo di separare i due cani l’uomo veniva azzannato violentemente, e le sue urla di dolore richiamavano l’attenzione dei residenti, il quali allertavano le utenze di emergenza 112 e 118. Giunti sul posto i militari potevano constatare, dal vicinato, che l’uomo era già stato trasportato dai sanitari all’ospedale, mentre la donna si era allontanata con il suo cane. Dopo la medicazione l’uomo avrà modo di far valere le proprie ragioni ed esporre la versione dei fatti. Appare opportuno sottolineare come sia necessario far indossare ai propri animali idonei strumenti, per prevenire questi episodi, da cui possono derivare conseguenze civili e penali per i proprietari.