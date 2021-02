ALLA GUIDA CON I DOCUMENTI FALSI. DENUNCIATO DALLA POLIZIA LOCALE

Visite: 541

Nella mattinata del 5 Febbraio, una pattuglia di polizia locale dell’Alto Ferrarese del Presidio di Poggio Renatico, durante il servizio di controllo del territorio, intercettava una Citroen Xsara guidata da un cittadino nigeriano. L’uomo residente a Ferrara, esibiva agli agenti un certificato assicurativo in corso di validità oltre che una patente ed un permesso internazionale di guida. Insospettiti dal tipo dei documenti in possesso del conducente e dal fatto che l’assicurazione, da un controllo al terminale risultava scaduta, gli agenti decidevano di approfondire il controllo. Dopo le opportune verifiche si accertava che la patente ed il permesso internazionale di guida dal conducente erano stati falsificati. Su di lui inoltre, gravavano svariati precedenti penali. Contattando la compagnia assicurativa, gli agenti scoprivano che l’auto era priva dell’assicurazione. Per il conducente è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria ed il sequestro dei documenti falsi oltre che le sanzioni per l’assenza della copertura assicurativa e per la guida senza patente. L’auto veniva sequestrata e sottoposta a fermo ammnistrativo. Il proprietario della Citroen Xsara, già noto alla Polizia Locale, veniva sanzionato per l’incauto affidamento.