CENTO – Toselli smentisce: “alle scuole “Taddia”, come invece riportato oggi su alcune testate giornalistiche locali, NON c’è nessun focolaio”.

Voglio segnalare che alle scuole “Taddia”, come invece riportato oggi su alcune testate giornalistiche locali, NON c’è nessun focolaio. Si tratta di qualche caso di studenti poi risultati positivi in alcune classi. Dopo i costanti aggiornamenti con la dirigente della scuola, e dopo il filo diretto con Asl, che ha la competenza di tracciare il diffondersi del virus, vi riporto un dato diffuso in un comunicato della stessa dirigente delle “Taddia” che parla di “24 casi di studenti positivi al COVID su 850 alunni iscritti”. Un numero, dunque, perfettamente sotto controllo. È bene precisare che sono casi storici e cioè si tratta di numeri da associare a studenti che si sono positivizzati nei giorni e poi si sono accumulati. Sono stato informato inoltre del fatto che alcune delle classi che erano state messe in quarantena, ma solo a titolo precauzionale, sono già ritornate a fare lezione. Ci tengo a ringraziare tutti i dirigenti degli istituti perché il loro lavoro di monitoraggio e controllo nelle scuole, per fare in modo che i ragazzi facciano le lezioni il più possibile in presenza, è sempre prezioso e utile per l’intera comunità.