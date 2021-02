CENTO: Rapina ed estorsione, ventiduenne straniera denunciata dai Carabinieri

Visite: 952





Ieri mattina 11 febbraio 2021, i Carabinieri della Stazione di Cento, a conclusione delle indagini scaturite a seguito della denuncia sporta da T.E., 45 enne bolognese, identificavano e deferivano alla Autorità Giudiziaria estense, in stato di libertà, D.A., 22enne gambiana residente nel bolognese, resasi responsabile di estorsione e rapina ai danni del denunciante, suo ex convivente. La donna sabato 6 febbraio, mentre si trovava nella città del Guercino, aveva costretto con minacce l’ex compagno ad effettuare un prelievo al bancomat, facendosi consegnare immediatamente la somma erogata (70 euro), per poi impossessarsi del telefono cellulare della vittima, strappandoglielo dalle mani. L’uomo si rivolgeva poi al locale comando dell’Arma per denunciare i reati patiti.