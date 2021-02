Lettera al Direttore: Contri “Il 50% degli studenti positivi al covid della provincia di Ferrara provengono da scuole centesi, dato allarmante”

Visite: 612

Il 50% degli studenti positivi al covid della provincia di Ferrara provengono da scuole centesi, il dato è allarmante. Ogni studente positivo corrisponde ad una classe in quarantena e ad una famiglia a rischio.

Partendo dal presupposto che all’interno degli istituti vengo applicate tutte le prescrizioni sanitarie è ovvio che non basta.Le classi troppo affollate le distanze ridotte al minimo rischiano di essere una delle causeAnche l’amministrazione comunale, oltre ai Dirigenti scolastici, deve fare di più: servono più controlli all’entrata e all’uscita degli istituti e soprattutto all’autostazione.Se ci sono steward all’entrata del mercato ritengo, per questa fase estremamente critica, ci possa essere personale nei pressi delle scuole e soprattutto nelle vie adiacenti.Tutti dobbiamo fare di più perché abbiamo visto che così non basta. I dirigenti devono fornire più informazioni possibili ai genitori al fine di evitare che le notizie si apprendano da whatsapp e devono rivedere gli spazi all’interno delle classi troppo affollate. Fuori dagli istituti ci deve essere maggior controllo.Ultimo ma più importante noi genitori dobbiamo monitorare i nostri figli

Diego Contri