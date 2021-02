ANCHE LUCA BORSARI SMENTISCE LE ‘VOCI’ SU FOCOLAI COVID ALLE TADDIA

Visite: 545

Scrive Luca Borsari, sindaco di Pieve di Cento: Mi rivolgo in particolare alle famiglie dei ragazzi e ragazze che frequentano le Scuole “Taddia” di Cento, ma anche a tutti coloro che si fossero allarmati leggendo i titoli dei giornali di oggi che parlavano di focolai Covid, o qualcosa di simile, in quelle scuole.Lo faccio, come ha già giustamente fatto Fabrizio Toselli, Sindaco di Cento, divulgando il comunicato ufficiale della Dirigente di quelle scuole. Dirigente che, insieme all’ASL, sta gestendo con responsabilità e professionalità una situazione sicuramente difficilissima ma che è ben diversa da quella descritta dai giornali.