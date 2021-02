CENTO: Rapinata della borsetta in centro, i Carabinieri indagano sulla vicenda﻿

Visite: 843





La sera dell’11 febbraio 2021, alcuni cittadini del centro, chiamavano allarmati l’utenza di emergenza 112, in quanto era in corso una aggressione ai danni di una donna, da parte di un giovane che la stava picchiando violentemente in via Bologna. La centrale operativa inviava immediatamente sul posto una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile ed allertava il personale del 118. Poco dopo giungeva alla stessa centrale operativa una telefonata della donna aggredita G.M., 32 enne centese, la quale riferiva di essere stata picchiata da un uomo e di essere sanguinante. L’ambulanza giungeva prontamente sul posto e trasportava la ferita al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Centro. Nel frattempo i militari, giunti in via Bologna, iniziavano a sentire i testimoni dell’aggressione, i quali riferivano di aver notato la lite della centese con un ragazzo sui 20/25 anni, di carnagione scura, forse magrebino, il quale dopo l’acceso alterco verbale con la vittima, la picchiava violentemente, allontanandosi dal luogo solo dopo averle sottratto la borsetta. La derubata, sentita successivamente presso il locale nosocomio, confermava sostanzialmente ai militari la versione fornita dai testimoni. Dai primi accertamenti risulta tuttavia che le parti si conoscessero e le ragioni dell’iniziale alterco fossero da ricondurre a pregressi dissapori ed attriti tra i due. I Carabinieri della Stazione di Cento, nonostante la donna non abbia inteso presentare denunce o querele, stanno quindi proseguendo nelle indagini per risalire all’autore della rapina e delle lesioni, nonché ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.